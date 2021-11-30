Во Львове из-за вечеринки в День памяти голодоморов закрыли Дом ученых

Львовская городская комиссия ТЭБ и ЧС решила временно закрыть Дом ученых после скандала с проведением вечера в День памяти голодоморов.

Об этом сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

"Завершилось заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, где мы рассматривали случившийся 27 ноября случай: в Доме ученых во время проведения события было нарушено ряд карантинных норм. Мы живем сейчас в «красной» зоне и «красная» зона имеет ряд требований. Соответственно, составлен ряд протоколов. По результатам заслушанных сегодня докладов, комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых в связи с нарушением карантинных требований. Через час-полтора документ будет подписан и передан во исполнение в Дом ученых", - цитирует Москаленко пресс-служба мэрии.

Он отметил, что проводить подобные мероприятия в День памяти жертв Голодоморов очень низко.

Напомним, 27 ноября, в День памяти жертв Голодоморов во львовском Доме ученых устроили вечеринку ко дню рождения блоггера из Черновцов Александра Залиска. Развлекал гостей ведущий Владимир Остапчук. По данным Zaxid.net, организаторы вечеринки заплатили за семь часов аренды зала Дома ученых.

Фото: wikipedia.org

Заместитель директора Дома ученых Василий Мастикаш заявил, что руководство учреждения не учло, что вечеринка запланирована на День памяти жертв Голодоморов, потому что соглашение, по его словам, подписывали примерно за месяц до события.

Сам Залиско не видит ничего плохого в проведении вечеринки в траурный день.

"Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. [...] И я не позволю кому-то портить мое настроение! Праздную так, как захочется мне", - написал он в инстаграмме в воскресенье.