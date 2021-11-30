Во Львове из-за вечеринки в День памяти голодоморов закрыли Дом ученых

Празднование дня рождения инстаблогера привело к скандалу.

Во Львове из-за вечеринки в День памяти голодоморов закрыли Дом ученых
Фото: Владимир Остапчук

Львовская городская комиссия ТЭБ и ЧС решила временно закрыть Дом ученых после скандала с проведением вечера в День памяти голодоморов.

Об этом сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

"Завершилось заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, где мы рассматривали случившийся 27 ноября случай: в Доме ученых во время проведения события было нарушено ряд карантинных норм. Мы живем сейчас в «красной» зоне и «красная» зона имеет ряд требований. Соответственно, составлен ряд протоколов. По результатам заслушанных сегодня докладов, комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых в связи с нарушением карантинных требований. Через час-полтора документ будет подписан и передан во исполнение в Дом ученых", - цитирует Москаленко пресс-служба мэрии.

Он отметил, что проводить подобные мероприятия в День памяти жертв Голодоморов очень низко.

Напомним, 27 ноября, в День памяти жертв Голодоморов во львовском Доме ученых устроили вечеринку ко дню рождения блоггера из Черновцов Александра Залиска. Развлекал гостей ведущий Владимир Остапчук. По данным Zaxid.net, организаторы вечеринки заплатили за семь часов аренды зала Дома ученых.

Фото: wikipedia.org

Заместитель директора Дома ученых Василий Мастикаш заявил, что руководство учреждения не учло, что вечеринка запланирована на День памяти жертв Голодоморов, потому что соглашение, по его словам, подписывали примерно за месяц до события.

Сам Залиско не видит ничего плохого в проведении вечеринки в траурный день.

"Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. [...] И я не позволю кому-то портить мое настроение! Праздную так, как захочется мне", - написал он в инстаграмме в воскресенье.

Фото: instagram.com/o_zalisko

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Солистка KAZKA подогревает слухи о романе с партнером по Танцам со звездамиСолистка KAZKA подогревает слухи о романе с партнером по Танцам со звездами
Ирина Горовая призналась, как ей работается с Потапом после разводаИрина Горовая призналась, как ей работается с Потапом после развода
Верка Сердючка записала новую песнюВерка Сердючка записала новую песню
Александра Яремчук похвасталась фото в бикини из Пуэрто-РикоАлександра Яремчук похвасталась фото в бикини из Пуэрто-Рико
В Киеве на Подоле неизвестные разгромили бар "Хвылевой"В Киеве на Подоле неизвестные разгромили бар "Хвылевой"
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за загрязнения озер в Оболонском районе Киева открыто производствоИз-за загрязнения озер в Оболонском районе Киева открыто производство
Из-за ковида умерли еще 568 украинцевИз-за ковида умерли еще 568 украинцев
На Сырце в Киеве из-за короткого замыкания в холодильнике произошел взрыв газаНа Сырце в Киеве из-за короткого замыкания в холодильнике произошел взрыв газа
Суд закрыл уголовное дело из-за обвала дома в ДрогобычеСуд закрыл уголовное дело из-за обвала дома в Дрогобыче
Во Львове взялись за вакцинацию бездомныхВо Львове взялись за вакцинацию бездомных
Украинцы, застрявшие в Турции из-за вероятного самоубийства одного из туристов, возвращаются на РодинуУкраинцы, застрявшие в Турции из-за вероятного самоубийства одного из туристов, возвращаются на Родину
В харьковском метро конфликт из-за неправильного ношения масок закончился стрельбойВ харьковском метро конфликт из-за неправильного ношения масок закончился стрельбой
В Киеве, Львове и Ровно разоблачили сети COVID-аферистовВ Киеве, Львове и Ровно разоблачили сети COVID-аферистов
Во Львове эвакуировали отдел полиции из-за сообщения о заминированииВо Львове эвакуировали отдел полиции из-за сообщения о заминировании
Из-за осложнений от коронавируса умер ректор Тернопольского национального технического университетаИз-за осложнений от коронавируса умер ректор Тернопольского национального технического университета
Последние новости
Подгружаем последние новости