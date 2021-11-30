Довженко-Центр покажет "Атлантиду" Валентина Васяновича

Довженко-Центр начинает программу "Новая генерация. Спецпоказы современного украинского кино". В основе программы – ленты третьего тысячелетия из рейтинга 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

Первым в программе спецпоказов "Новая генерация" стал фильм "Атлантида" (2019) Валентина Васяновича, занявший 11 позицию в списке 100 лучших фильмов. Показ фильма состоится 2 декабря в 19:00.

События "Атлантиды" разворачиваются в 2025 году, год спустя после победы Украины в войне с Россией и возвращения оккупированных территорий на Востоке страны. Вот только теперь эти земли оказываются полностью непригодными к жизни, а любые изменения здесь кажутся невозможными. В то же время бывший солдат Сергей, страдающий посттравматическим синдромом, пытается адаптироваться к новой реальности.

Потеряв работу на заводе, он начинает сотрудничать с гуманитарной миссией, целью которой является поиск и эксгумация погибших воинов. Здесь он знакомится с Катей и понимает, что лучшее будущее все же возможно.

Роли в фильме сыграли только непрофессиональные актеры - ветераны АТО, волонтеры, солдаты ВСУ.

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где одержал победу во втором по значению конкурсе – программе Горизонты. Впоследствии "Атлантида" объездила десятки престижных кинофестивалей и была выдвинута Украиной на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке.

До конца года на большом экране в программе "Новая генерация" можно увидеть:

9 декабря – «Домой» Наримана Алиева (59-60 место)

16 декабря – «Украинские шерифы» Романа Бондарчука (56 место)

23 декабря – «Мои мысли тихие» Антонио Лукича (20 место)