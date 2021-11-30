Апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор догхантеру Святогору

Обвиняемый Святогор и его адвокат на суд не пришли.

Апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор догхантеру Святогору
Олексій Святогор
Фото: facebook.com/FreeAnimalsUkraine

Киевский апелляционный суд оставил неизменным решение первой инстанции в отношении Алексея Святогора, обвиняемого по ч.2, ч.3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (изготовление или распространение материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости) через призывы убивать бездомных собак.

Судебное заседание прошло 29 ноября. Обвиняемый Святогор и его адвокат в суд не пришли.

"Киевский апелляционный суд оставил неизменным решение первой инстанции, чем оправдал живодера Святогора", - сообщили в зоозащитной организации FreeAnimals.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева оправдал Святогора. Судья Оксана Голуб решила, что сторона обвинения не смогла доказать, что в действиях обвиняемого есть состав уголовных правонарушений, а заявления Святогора являются его субъективным мнением и не могут считаться пропагандой жестокого отношения.

Алексей Святогор получил скандальную известность как один из самых активных догхантеров Украины, не скрывавший свою деятельность. В 2016 году он совершил несколько рейдов в Одессу и хвастался количеством убитых бродячих собак.

В 2018 году Святогора объявили в розыск и позже задержали в столице.

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