Главная елка страны стоимостью в 27 миллионов будет установлена в Киеве

В Киеве уже начали подготовку к установке главной елки страны. Организаторы празднования Нового года говорят, что подобного еще не было: такая елка будет в Украине впервые. За 27 миллионов гривен, которые собираются потратить на обустройство главной новогодней локации страны, обещают удивить всю Европу.

Киев обещает удивить всю Европу главной елкой страны стоимостью в 27 миллионов

В этом году на Софийской площади, где расположится главная елка страны, не будут устанавливать сцену, и концерта там не будет. Кроме елки, там установят вертепы и панно с библейскими персонажами, рассказал директор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

"Ярмарки в этом году не будет, но будет каток, много горячих напитков и легкая еда, потому что на мангалах и на других приборах не смогут готовить еду из-за коронавирусных ограничений. Тема будет рождественская — рождение Иисуса. В этой стилистике украсят елку", - рассказывает Добруцкий.

Киев обещает удивить всю Европу главной елкой страны стоимостью в 27 миллионов

Планируют также разместить праздничную локацию в Мариинском парке – напротив Верховной Рады. Кроме того, будут обустроены большие рождественские и новогодние локации в нескольких точках города: на Арке дружбы народов, в парке Шевченко, в районе Контрактовой площади и на ВДНХ. Оборудуют также много локаций и поменьше. Кроме того, будет новогодняя резиденция на площади 800 квадратных метров за городом в Добропарке.

Что касается главного праздничного атрибута – елки, то в этом году она обещает затмить всех своих предшественниц. Ее намерены украсить новыми игрушками и десятикилометровой гирляндой. Низ елки будет оформлен в виде рождественского вертепа.

"Не знаем, какая будет верхушка – ангелы, звезда или что-нибудь такое. Это будет сюрприз. Обещаю, что такой елки еще не было, даже в мире такой не делали. Хотя мы в прошлом году вошли в пятерку елок Европы, но сейчас мы перешли границу количества к качеству", - поделился Игорь Добруцкий.

Обойдется главная елка страны в 25-27 миллионов гривен. Затраты поделят между собой организаторы праздника и спонсоры. А открытие главной елки страны по традиции состоится 19 декабря.

Напомним, в Сети появились фото, как работники Виндзорского замка в Британии наряжают рождественскую елку в дому королевы Елизаветы II.


Марченко Любов, Тудей

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