Главный дизайнер Louis Vuitton и основатель Off-White скончался в возрасте 41 года

Вирджил Абло несколько лет боролся с онкологическим недугом.

Главный дизайнер Louis Vuitton и основатель Off-White скончался в возрасте 41 года
Вирджил Абло
Фото: instagram.com

Основатель бренда Off-White и художественный руководитель Louis Vuitton Вирджил Абло скончался на 42-м году жизни.

Информация о смерти Абло появилась в Twitter LVMH Group.

Генеральный директор Louis Vuitton Mo?t Hennessy Бернар Арно заявил, что все шокированы новостью о смерти Абло, а также выразил соболезнования родным и близким дизайнера.

В компании подчеркнули, что Абло в течение нескольких лет боролся с онкологической болезнью.

"Мы все поражены этой ужасной новостью. Вирджил был не только гениальным творцом, провидцем, но и человеком с хорошей душой и великой мудростью", - говорится в сообщении.

Известно, что в сентябре 2019 года Вирджил Абло заявил, что решил отдохнуть. Тогда дизайнер заверил, что у него все хорошо.

Абло родился в Рокфорде (штат Иллинойс) в 1980 году в семье эмигрантов из Ганы. Окончил Висконсинский университет в Мэдисоне в 2002 году и Иллинойский технологический институт в 2006 году с дипломами по гражданскому строительству и архитектуре.

Карьеру в мире моды Абло начал с практики в Fendi в 2009 году, где познакомился с рэпером Канье Вестом. Модельер начал активно сотрудничать с Канье в творческих проектах и в результате создал собственный бренд одежды Off-White.

В 2018 году журнал Time включил Абло в "Time 100" – список ста самых влиятельных людей в мире.

Как сообщалось, сегодня не стало основателя команды "Формулы-1" Williams. Сэр Фрэнк Уильямс скончался в возрасте 79 лет.

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