Взрыв газа в Новой Одессе: нашли тело еще одной жертвы (обновлено)

В Новой Одессе в Николаевской области продолжают демонтаж конструкций дома, разрушенных взрывом газа 27 ноября, и ищут возможно заблокированных людей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Аварийно-спасательные работы проводятся непрерывно и организованы посменно – личный состав меняется через каждые полчаса.

Обновление 17:18. В 16:10 спасатели изъяли из-под завалов бездыханное тело мужчины, сообщили в ГСЧС.

Следовательно, известно, что в результате взрыва погибли три человека.

Работы продолжаются.

Фото: ГСЧС

Развернуты две палатки ГСЧС: палатка пункта обогрева и отдыха для личного состава и штаб по ликвидации, а также палатка Красного Креста, обеспечивающая питание.

Нацполиция организовала охрану общественной безопасности, чтобы не допустить мародерства.

Как сообщили в областной полиции, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей".

По этому факту следственное управление возбудило уголовное производство. Все обстоятельства взрыва и их причины устанавливаются.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, 27 ноября в 09:20 в г. Новая Одесса Николаевского района в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно, бытовой газ на 5-м этаже). В результате были разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах.

В результате взрыва погибли 2 человека (в 16:46 и в 23:25 подразделения ГСЧС изъяли тела из-под завала) и пострадали 3 человека. Из дома в общей сложности эвакуировали 54 человека.