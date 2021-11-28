Спасательная операция на месте взрыва дома в Новой Одессе завершена

Фото: ГСЧС

По состоянию на 18.00 28 ноября поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме в г. Новая Одесса Николаевской области завершены.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Для обеспечения освещения места работ и дежурства от ГСЧС привлечены 6 человек и 4 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 ноября в 09:20 в г. Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытовой газ на 5 этаже). В результате были разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах.

В результате взрыва погибли три человека (в 16:46 и в 23:25 27 ноября и в 16:10 28 ноября подразделениями ГСЧС изъяты тела из-под завала) и пострадали три человека. Один пострадавший госпитализирован с переломом предплечья.

Из дома были эвакуированы 54 человека.