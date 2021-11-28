Из-за загрязнения озер в Оболонском районе Киева открыто производство

В прокуратуру поступила информация об обнаружении слива нефтепродуктов из дождевой канализации, впадающей в озеро Кирилловское.

В Оболонскую окружную прокуратуру Киева поступили обращения от граждан об обнаружении слива нефтепродуктов по дождевой канализации, впадающей в озеро Кирилловское.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Также прокуроры проинформировали о загрязнении поверхностных вод каскада озер Опечень (Почайна) в Оболонском районе столицы.

Для фиксации обстоятельств происшествия и отъема образцов загрязненной воды на место происшествия выехали следственно-оперативная группа и инспекторы Государственной экологической инспекции Столичного округа.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Киевской городской прокуратурой взят на контроль ход досудебного расследования, начатого по факту загрязнения нефтепродуктами водоемов в Оболонском районе столицы (ч. 1 ст. 242 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что проблема загрязнения поверхностных вод в городе Киеве приобрела системный характер.

В ходе выездного совещания были определены первоочередные меры, которые необходимо осуществить в уголовном производстве для эффективного расследования обстоятельств загрязнения водоемов, установления размера причиненного ущерба, источников загрязнения и лиц, которые к этому причастны.

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