"Омикрон" обнаружили еще в Австралии, Германии и Бельгии

Еще несколько стран ввели ограничения для путешественников из южноафриканских стран, чтобы сдержать распространение нового и потенциально более опасного варианта коронавируса “омикрон”.

Об этом пишет dpa-international.com.

Несколько азиатских стран вошли в список государств мира, которые ввели временные ограничения на полеты из этого региона, включая США , Канаду, Турцию, Саудовскую Аравию и государства-члены ЕС .

Индонезия запретила въезд иностранцам с историей путешествий в Ботсвану, Намибию, Зимбабве , Лесото, Мозамбик, Эсватине и Нигерию за последние 14 дней.

Фото: ЕРА/UPG

Пакистан запретил поездки из Лесото, Эсватини, Мозамбика, Ботсваны и Намибии, а также из Гонконга, где обнаружили двух человек, инфицированных новым штаммом.

Австралия ввела аналогичный запрет на въезд для неграждан, прибывающих из южной части Африки. Органы здравоохранения страны также подтвердили наличие двух случаев "омикрона".

Случаи штамма также, среди других стран, подтвердили в Великобритании, Германии, Бельгии и Италии.

Европейский центр контроля заболеваний, со своей стороны, заявил, что этот штамм может значительно снизить эффективность доступных вакцин и повысить риск повторного заражения.

В то же время медицинская ассоциация Южной Африки сообщила, что люди, заразившиеся штаммом "омикрон", не заболели серьезно, среди них много молодежи.

"Пациенты в большинстве своем жалуются на слабость в теле и усталость, сильную усталость, и мы видим это у молодых людей, а не у пожилых людей", - сказала глава ассоциации Анжелика Кутзее.

По ее словам, симптомы нового варианта необычны, но легки.

Фото: ЕРА/UPG Анжелика Кутзее

Отметим, Кутзее стала первым южноафриканской врачом, который 18 ноября предупредил власти о пациентах с новым вариантом ковида.

Напомним, вечером в воскресенье, 28 ноября, Израиль закроет свои границы для всех иностранцев. чтобы остановить распространение нового варианта коронавируса “омикрон”. Сейчас в стране официально подтвержден один случай заражения "омикроном", еще семеро пациентов ожидают результатов анализов своих тестов.

Название "омикрон" получил вариант коронавируса B.1.1.529, впервые обнаруженный в Ботсване и ЮАР. ВОЗ дала ему статус "вызывающего беспокойство" (VOC). От известных ранее вариантов вируса SARS-CoV-2 "омикрон" отличается большим количеством мутаций.

По мнению ряда экспертов, антитела могут хуже справляться с ним, а используемые сейчас вакцины могут оказаться менее эффективными. Однако весомых научных данных о том, насколько этот вариант вируса опасен, на самом деле пока нет.