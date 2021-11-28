Новостей.COM ⇒
2021-11-28
В Черновцах произошел пожар в клинической больнице
Пламя загорелось в котельной.
В Черновцах огнеборцы ликвидировали пожар в котельной Областной клинической больницы.
Об этом сообщили местные спасатели.
“27 ноября в 14 час. 10 мин. на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре в подсобном помещении котельной ОКНП "Областная клиническая больница"", - говорится в сообщении.
Фото: cv.dsns.gov.ua
Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Фото: cv.dsns.gov.ua
В 14:35 пожар был локализован, а в 14:46 ликвидирован. К ликвидации пожара от ГУ ГСЧС Украины в Черновицкой области привлекалось 3 единицы техники и 17 человек личного состава.
Причина пожара устанавливается.
Фото: cv.dsns.gov.ua
Фото: cv.dsns.gov.ua
Напомним, в октябре в Белой Церкви из-за короткого замыкания электрообогревателя произошел пожар в больнице, в результате которого погибла 74-летняя пациентка.