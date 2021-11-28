Взрыв газа в Новой Одессе: возбуждено уголовное производство

Спасатели продолжают поиски пострадавших.

В Новой Одессе в Николаевской области продолжают демонтаж конструкций дома, разрушенных взрывом газа 27 ноября, и ищут возможно заблокированных людей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Аварийно-спасательные работы проводятся непрерывно и организованы посменно – личный состав меняется через каждые полчаса.

Фото: ГСЧС

Развернуто две палатки ГСЧС: палатка пункта обогрева и отдыха для личного состава и штаб по ликвидации, а также палатка Красного Креста, обеспечивающая питание.

Нацполиция организовала охрану общественной безопасности, чтобы не допустить мародерства.

Как сообщили в областной полиции, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей".

По этому факту следственное управление возбудило уголовное производство. Все обстоятельства взрыва и их причины устанавливаются.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, 27 ноября в 09:20 в г. Новая Одесса Николаевского района в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно, бытовой газ на 5-м этаже). В результате были разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах.

В результате взрыва погибли 2 человека (в 16:46 и в 23:25 подразделения ГСЧС изъяли тела из-под завала) и пострадали 3 человека. Из дома в общей сложности эвакуировали 54 человека.

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