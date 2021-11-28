За сутки в Украине подтвердили 7 483 новых случаев ковида
За субботу, 27 ноября, в Украине выявили 7 483 новых случая коронавируса, в частности, заболели 774 ребенка и 105 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (549), Днепропетровской (698), Винницкой (548), Киевской (433) и Запорожской (415) областях.
Летальных исходов – 400.
За минувшие сутки госпитализировано 3 456 человек, выздоровело - 10 270.
За сутки проведено 54 224 тестирования: методом ПЦР – 25 571, методом ИФА – 4 186, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 467.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 549 случаев;
Винницкая область – 548 случаев;
Волынская область – 230 случаев;
Днепропетровская область – 698 случаев;
Донецкая область – 365 случаев;
Житомирская область – 334 случая;
Закарпатская область – 235 случаев;
Запорожская область – 415 случаев;
Ивано-Франковская область – 249 случаев;
Киевская область – 433 случая;
Кировоградская область – 176 случаев;
Луганская область – 28 случаев;
Львовская область – 306 случаев;
Николаевская область – 381 случай;
Одесская область – 223 случая;
Полтавская область – 298 случаев;
Ровенская область – 137 случаев;
Сумская область – 286 случаев;
Тернопольская область – 233 случая;
Харьковская область – 229 случаев;
Херсонская область – 76 случаев;
Хмельницкая область – 408 случаев;
Черкасская область – 205 случаев;
Черновицкая область – 135 случаев;
Черниговская область – 306 случаев.
За все время пандемии в Украине заболело 3 422 023 человека, выздоровело – 2 910 237, летальных исходов – 85 117 и проведено 15 819 249 ПЦР-тестирований.
Напомним, за пятницу, 26 ноября, в Украине зафиксировано 14 200 новых случаев коронавируса, летальных исходов – 568.