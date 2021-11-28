За сутки в Украине подтвердили 7 483 новых случаев ковида

За субботу, 27 ноября, в Украине выявили 7 483 новых случая коронавируса, в частности, заболели 774 ребенка и 105 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (549), Днепропетровской (698), Винницкой (548), Киевской (433) и Запорожской (415) областях.

Летальных исходов – 400.

За минувшие сутки госпитализировано 3 456 человек, выздоровело - 10 270.

За сутки проведено 54 224 тестирования: методом ПЦР – 25 571, методом ИФА – 4 186, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 467.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 549 случаев;

Винницкая область – 548 случаев;

Волынская область – 230 случаев;

Днепропетровская область – 698 случаев;

Донецкая область – 365 случаев;

Житомирская область – 334 случая;

Закарпатская область – 235 случаев;

Запорожская область – 415 случаев;

Ивано-Франковская область – 249 случаев;

Киевская область – 433 случая;

Кировоградская область – 176 случаев;

Луганская область – 28 случаев;

Львовская область – 306 случаев;

Николаевская область – 381 случай;

Одесская область – 223 случая;

Полтавская область – 298 случаев;

Ровенская область – 137 случаев;

Сумская область – 286 случаев;

Тернопольская область – 233 случая;

Харьковская область – 229 случаев;

Херсонская область – 76 случаев;

Хмельницкая область – 408 случаев;

Черкасская область – 205 случаев;

Черновицкая область – 135 случаев;

Черниговская область – 306 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 3 422 023 человека, выздоровело – 2 910 237, летальных исходов – 85 117 и проведено 15 819 249 ПЦР-тестирований.

Напомним, за пятницу, 26 ноября, в Украине зафиксировано 14 200 новых случаев коронавируса, летальных исходов – 568.