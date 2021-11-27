В Новой Одессе в Николаевской области произошел взрыв газа в жилом доме, есть пострадавшие

В Новой Одессе в Николаевской области произошел взрыв газа в жилом доме.

Об этом сообщили в МВД .

"ГСЧС Украины: В г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа, в результате чего разрушены 4 и 5 этажи", - говорится в сообщении.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают 20 спасателей и 5 единиц техники.

Обновление 10:54. Предварительно заблокированы 2 человека на 5 этаже.

Обновление 11:13. По состоянию на 10:50 на пятом этаже пострадали 3 человека, спасенные ГСЧС и переданные медикам. У одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, два человека находятся в шоковом состоянии.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС