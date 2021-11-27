Из-за ковида умерли еще 568 украинцев

За сутки зафиксировали более 14 тысяч случаев коронавируса.

За пятницу, 26 ноября, в Украине были зафиксированы 14 200 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 1 296 детей и 212 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве (1630), Донецкой (1044), Полтавской (904), Днепропетровской (866) и Винницкой (823) областях.

Летальных случаев – 568.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 305 человек, выздоровели - 22 946.

Было проведено 95 515 тестирований за сутки: в частности, методом ПЦР – 47 289, методом ИФА – 10 422, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 804.

За все время пандемии в Украине заболели 3 414 540 человек, выздоровели – 2 899 967, летальных случаев – 84 717, и было проведено ПЦР-тестирований – 15 793 678.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый сильно мутированный вариант коронавируса SARS-CoV-2, происходящий из Африки, греческой буквой "Омикрон".