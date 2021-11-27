Отобраны участники второго тура конкурса на соискание Шевченковской премии

26 ноября состоялся первый тур конкурса на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2022 году.

Об этом идет речь на сайте Комитета.

По результатам рассмотрения отобраны литературно-художественные произведения, допущенные к участию во втором туре конкурса.

Литература

Дуда Тамара Анатольевна (Тамара Ореха Зерна). Роман «Дочка»

Ешкилев Владимир Львович. Романы «Уния» и «Каин»

Издрик Юрий Романович. Книга стихов «Другие вещи»

Нечитайло (Осока) Сергей Александрович. Книга прозы «Три лины для Марии»

Пузий Владимир Константинович (Владимир Аренев). Книга «Заклятый меч, или Голос крови»

Сопронюк Артем Викторович (Маркиян Камыш). Книга прозы «Оформляндия. Чермет. Ряска»

Херсонский Борис Григорьевич. Книги стихов «Поклониться дереву», «Сталина не было»

Литературоведение и искусствоведение

Горбачев Дмитрий Емельянович. Книга «Рыцари голодного Ренессанса»

Грабович Григорий Юльевич (США). Цикл статей «Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм»

Ильницкий Николай Николаевич. Книга «Читая, перечитывая... Литературоведческие статьи, портреты, размышления»

Кашуба-Вольвач Елена Дмитриевна. Выставочный проект «Александр Богомазов: творческая лаборатория»

Ложкина Алиса Вячеславовна. Книга «Перманентная революция. Искусство Украины ХХ – начала ХХІ ст.»

Лютый Тарас Владимирович. Книга «Двойник. О природе дублирования и множественности»

Мудрак Мирослава Мария (США). Книга «Образный мир Георгия Нарбута и создание украинского бренда»

Скляренко Галина Яковлевна. Книги «Украинские художники: из оттепели в Независимость» и «Новая украинская скульптура»

Федорак Назар Любомирович. Книга «Венец и теплые края украинского барокко. Семь приближений к Григорию Сковороде»

Публицистика, журналистика

Бондарь Андрей Владимирович. Книга «Лакомства для Медора»

Родик Константин Константинович. Книга «Сизиф ХХ. Книга vs политика»

Рябчук Николай Юрьевич. Книга «Лексикон националиста и другие эссе»

Музыкальное искусство

Бурмака Мария Викторовна. Авторский концерт «Нежно. Тихо. Громко»

Винницкая Ярина Владимировна. Концерт-визитка «Ковчег Украина»

Шпудейко Олег Владимирович. Альбом "Madrigals"

Яковчук Александр Николаевич. Симфонический диптих «Революция Достоинства»: I часть – Симфония №7 «Майдан», II часть – симфония №8 «Непокоренные»; поэма «Молитва к Марии», стихи Т.Г.Шевченко для сопрано и смешанного хора без сопровождения; Кантата «Думы мои», стихи Т.Г.Шевченко для баритона, смешанного хора и флейты

Визуальные искусства

Антип Петр Иванович. Выставочный проект «Современная архаика»

Кадан Никита Викторович. Персональная выставка «Камень бьет камень»

Никитюк Иван Васильевич. Портреты из серии скульптурных работ «Мои односельчане»

Сильваши Тиберий Иосифович. Инсталляция «Крылья»

Киноискусство

Балаян Роман Гургенович. Полнометражный игровой фильм «Мы есть... Мы рядом»

Витовская-Ванца Ирина (Ирма) Григорьевна. Исполнение главных ролей в фильмах «Ворота», «Мои мысли тихие», «Сказка старого мельника»

Горлова Алина Эдуардовна. Документальный фильм «Этот дождь никогда не кончится»

Горностай Екатерина Павловна. Полнометражный игровой фильм «СТОП-ЗЕМЛЯ»

Театральное искусство

Белоус Андрей Федорович, Колесникова Нина Анатольевна, Бекиров Усеин Ризаевич, Орлов Борис Анатольевич. Спектакль «Шинель» Киевского национального академического молодого театра

Повар Екатерина Игоревна, Стоянов Александр Афанасьевич. Постановка «Children of the Night. Androgyne» (балет)

Трунова Тамара Викторовна, Ворожбит Наталья Анатольевна, Ларионов Юрий Александрович, Исаенко Андрей Николаевич, Ходос Валерия Игоревна. Спектакль «Плохие дороги» Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра

Уровский Иван Сергеевич, Богомазов Петр Дмитриевич, Ступка Остап Богданович, Форманчук Александр Иванович. Спектакль «Пер Гюнт» Национального академического драматического театра имени Ивана Франко