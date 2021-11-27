Верка Сердючка записала новую песню

Неподражаемая Верка Сердючка подготовила для своих поклонников новую задорную песню к зимним праздникам. Композиция получилась веселой и ритмичной, под которую вся страна будет танцевать в новогоднюю ночь.

Новый год под новую веселую песню Верки Сердючки: Андрей Данилко опубликовал отрывок будущего хита

Украинский артист Андрей Данилко отметил, что поклонники Верки Сердючки соскучились по хитовым песням. Свой последний альбом неунывающая и позитивная Верка Сердючка выпустила еще прошлой осенью. В сборник вошли танцевальные композиции на английском языке.

Новый предновогодний подарок от Андрея Данилко тоже англоязычный. Судя по отрывку, который артист и продюсер опубликовал в своем Инстаграм, песня "Wild Christmas" однозначно станет невероятно популярным хитом.

"For everyone who celebrates! Very soon… (Для каждого, кто собирается праздновать! Скоро...)", – подписал Андрей Данилку свою новую публикацию.

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Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Напомним, ранее Верка Сердючка снялась в рекламе сомнительной компании, которая вгоняет украинцев в огромные долги и отбирает имущество.


Шевченко Лилия, Тудей

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