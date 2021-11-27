Травести-дива Монро показала, как выглядела 20 лет назад, когда была мужчиной

Первая в Украине травести-дива Монро показала редкие архивные фото. Белокурая красавица похвасталась, какой она была до того, как полностью сменить свой образ. А пареньком она была очень симпатичным. Как признается звезда, ее нередко путали с девочкой, а мужчины пытались познакомиться.

Красивый мальчик: травести-дива Монро показала, как выглядела 20 лет назад

Специально для программы "Невероятная правда о звездах" дива Монро поделилась фотографией со своего студенческого. В кадре предстал очаровательный молодой человек с выразительными глазами, четкими бровями, пухлыми губами и милыми кудряшками.

"Девушка, девушка"... Со мной мужчины знакомились. Машины останавливались", — отметила Монро, говоря о своей привлекательной внешности.

Красивый мальчик: травести-дива Монро показала, как выглядела 20 лет назад

Несмотря на то, что Монро, ранее Александр Федяев, тянуло к сцене, мама настояла на более серьезном университете. Поэтому дива поступила на факультет химии высокомолекулярных соединений и окончила магистратуру.

Красивый мальчик: травести-дива Монро показала, как выглядела 20 лет назад

Впервые на сцене в образе травести Монро выступила в 1999 году и показала снимок, отмечая, что считала, что выглядит страшненько. По ночам звезда работала до 3-4 утра, а в 8 уже спешила на пары. Преподаватели и одногруппники видели остатки макияжа на ее лице, но никто и не пытался оскорбить или задеть.

Красивый мальчик: травести-дива Монро показала, как выглядела 20 лет назад

Анастасия Березовская, Тудей

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