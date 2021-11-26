В Киеве на Подоле неизвестные разгромили бар "Хвылевой"

В помещении бара во время нападения находились около 15 посетителей и персонал.

Фото: https://www.the-village.com.ua/

В центре Киева произошло нападение на бар "Хвылевой". Неизвестные, которые выкрикивали леворадикальные лозунги, разбили окна и двери заведения и поломали мебель.

Об этом свидетельствуют видео очевидцев с места происшествия.

"Сегодня в 18:39 ко входу в бар подошли 3 неизвестных и залили двух охранников слезоточивым газом. Сразу к воротам подбежали еще 12 незнакомых людей и забежали во двор Хвылевого. Охранников по спине и рукам били телескопическими дубинками и препятствовали передвижению в барах, сообщила коммуникационщица заведения Екатерина Войчук.

Відео нападу на Хвильовий (надане очевидицею) pic.twitter.com/DZXIoPKHOF

— The Village Україна (@thevillageua) November 26, 2021

По ее словам, в помещении бара во время нападения находились около 15 посетителей, трое диджеев из Берлина и три человека персонала. Бармены успели закрыть дверь на ключ, но дверь начали выламывать. Чтобы нападавшие не попали внутрь, дверь держали посетители.

Катя була всередині під час нападу на бар HVLV pic.twitter.com/TCw0SaFKAm

— The Village Україна (@thevillageua) November 26, 2021

"В это время во дворе начали ломать мебель, частями мебели и телескопическими дубинками выбивать окна и стеклянные двери в помещение. В дыры в окнах и дверях полетели газовые баллоны со слезоточивым газом. Часть посетителей и команда спрятались в колдруме и туалетах, чтобы не вдыхать газ, остальная часть продолжали держать дверь.Во дворе раздавались крики "смерть пид**ам", "white power", "достанем пид**асов", - подчеркнула она.

Фото: https://www.the-village.com.ua/

После того, как вся мебель и стекла были разбиты, нападавшие выбежали со двора и скрылись в неизвестном направлении. Весь инцидент продолжался около 5 минут. Полиция прибыла на место спустя 20 минут после окончания инцидента.

А ось на цьому відео вже видно потрощені меблі та розбиті шибки HVLV pic.twitter.com/66Z86n5Qi0

— The Village Україна (@thevillageua) November 26, 2021

Это не первый случай нападения на бар. Первый массовый инцидент произошел 6 ноября, тогда около 150 человек пришли под бар, заблокировали вход во двор, бросали дымовые шашки и петарды и разрисовывали стены. Затем такие действия повторялись несколько раз.

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