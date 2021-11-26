Фильм Лозницы выиграл главный приз на фестивале в Амстердаме

Фильм Сергея Лозницы "Мистер Ландсбергис" (Нидерланды, Литва) о лидере движения независимости Литвы выиграл главный приз на фестивале документального кино IDFA 2021 года.

Об этом сообщается на сайте IDFA.

Победители были объявлены 25 ноября на церемонии в Амстердаме.

Картина рассказывает о распаде Советского Союза и о роли, которую сыграл лидер движения за восстановление независимости Литвы Витаутас Ландсбергис. Благодаря ему страна стала первым государством, вышедшим из состава СССР .

"Нелегко оживить историю. Еще труднее сделать ее увлекательной, насущной и обогащенной, создать ощущение, будто мы переживаем все так, как это происходило. На всех уровнях мастерства фильм-победитель является монументальным достижением, полностью исследующим роль, которую один человек, одна нация и один исторический момент могут сыграть в истории глобальной борьбы за свободу и самоопределение", – прокомментировали в жюри фильм Лозницы.

Главный приз фестиваля IDFA составляет 15 тысяч евро.

Еще одна работа Лозницы "Бабий Яр. Контекст" получила на фестивале в Амстердаме специальное упоминание жюри.