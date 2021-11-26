Английский музыкант Эд Ширан приехал для съемок в Киев

Артист рассказал, что проводил в украинской столице съемки три ночи подряд.

Английский музыкант и актер Эд Ширан приехал в Киев. В украинской столице он участвовал в съемочном процессе, сообщил певец в своем Instagram.

"Спасибо, за прием, Киев. Три ночных съемки в этом замечательном городе, Украина – невероятная", – поделился он.

Артист обнародовал фотографию со двора механико-математического факультета Киевского национального университета, пишет OBOZREVATEL.

Подробности съемок не сообщаются.

Эд Ширан – поп-певец, автор песен, актер и гитарист. Один из самых продаваемых музыкальных исполнителей. Имеет два "Грэмми" в номинациях "Песня года" и "Лучшее сольное поп-исполнение" за трек Thinking Out Loud.

Его сингл Shape of you занял первое место по продажам в США и Великобритании, а клип долго оставался в топе на YouTube. Его просмотрели более 5,5 млн. раз.

Как актер был задействован в съемках сериалов "Гад палач" и "Домой и в дорогу", играл солдата Ланнистера в "Игре престолов" и снимался в 9 эпизоде "Звездных войн".

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