На Сырце в Киеве из-за короткого замыкания в холодильнике произошел взрыв газа

В квартире в это время никого не было, потому люди не пострадали.

На Сырце в Киеве из-за короткого замыкания в холодильнике произошел взрыв газа
Фото: facebook.com/DSNSKyiv

На улице Берлинского, 31 в Киеве произошел взрыв газа. Его причиной стал неисправный холодильник.

Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГСЧС.

Около 15:19 в четверг спасатели получили звонок о пожаре на третьем этаже пятиэтажной "хрущевки" на улице Максима Берлинского на Сырце.

Когда они приехали на место и начали прокладывать пожарные рукава, произошел взрыв.

В квартире в это время никого не было, потому люди не пострадали.

"Как оказалось впоследствии, на кухне в холодильнике произошло короткое замыкание с последующим горением. Огнем был поврежден газовый шланг, что и привело к утечке газа и незначительному взрыву. В результате взрыва было повреждено остекление балкона", - сообщила ГСЧС.

Огонь потушили в 15.38.

Во время тушения пожара из дома пришлось вывести 15 жителей дома.

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