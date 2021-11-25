Фильм-призер Берлинале "Стоп-Земля" выйдет в кинопрокат в январе 2022 года

Полнометражный игровой фильм украинского режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля" выйдет в украинский кинотеатральный прокат 20 января 2022 года.

Фото: Госкино

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в мае 2021 года, где "Стоп-Земля" получила "Хрустального медведя" - награду за лучший полнометражный фильм от Юношеского жюри конкурсной программы BerlinaleGeneration 14plus.

Фото: Госкино

Фото: Госкино

"Стоп-Земля" – чувственная автобиографическая история об исследовании себя. 16-летняя Маша учится в обычной киевской школе в 11 классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают близкие друзья Яна и Сеня, по-своему переживая напряженную школьную обыденность. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает, если не осмелишься спросить - никогда не будешь знать, взаимно ли это.

Подробнее об украинской премьеру на Берлинале-2021 читайте в материале LB.ua "В космосе подросткового возраста:«Стоп-Земля» Екатерины Горностай».

Также фильм стал триумфатором 4-й Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Картина получила главную награду как лучший полнометражный игровой фильм, Екатерину Горностай отметили как лучшего режиссера, автора сценария, а также наградили премией "Открытие года" - за лучший полнометражный дебют. Лучшей актрисой кинокритики назвали исполнительницу главной роли Марию Федорченко.

Украинская премьера состоялась в рамках Национального конкурса Одесского международного кинофестиваля, где картину отметили наградой Гран-при и "Золотым Дюком" за "Лучший полнометражный фильм". Актерский коллектив фильма жюри наградило за "Лучшую актерскую работу", что на ОМКФ состоялось впервые.

Фото: Госкино

Главные роли в ленте исполнили непрофессиональные актеры-подростки, с которыми в процессе подготовки к съемкам режиссер и команда работали в актерской лаборатории: Мария Федорченко, Арсений Марков, Яна Исаенко, Александр Иванов. Съемки проходили в Киеве и в Киевской области.

Сценарий фильма написала режиссер Екатерина Горностай. "Стоп-Земля" ее полнометражный дебют, до этого режиссер сняла несколько короткометражных работ, среди которых: "Вдали" (награды кинофестивалей Wiz-Art Film, ОМКФ, "Молодость", 2015); "Сирень" (специальное отличие жюри и премия FIPRESCI ОМКФ, 2017); также стала соавторкой документального фильма "Евромайдан. Черновой монтаж" (фильм-открытие Docudays UA, 2014).

Продюсерами фильма выступили Виталий Шереметьев, Виктория Хоменко, Наталья Либет, Ольга Бесхмельницына. Производство осуществил кинопродакшн "ЕССЕ Продакшн Хаус" при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Украинского культурного фонда.