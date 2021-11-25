В Житомирской области мальчик вместо сладостей угостил одноклассников средством для труб

Вчера в селе Дивочки Житомирской области бытовой химией отравились ученики местной гимназии. 11 детей попали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Предварительно, около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержимым других школьников, считая, что это сладости. Через некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. Затем в учебное заведение вызвали медицинскую помощь" , – сказано в сообщении.

Врачи обследуют и оказывают помощь 11 школьникам 2010-2012 годов рождения.

Полиция призывает родителей хранить химические вещества в недоступном для детей месте и обучать их бытовой безопасности.

Как сообщалось, в начале ноября в Луцке умерла 8-летняя девочка, которая могла отравиться каштанами. Экзотическое блюдо приготовила мама.