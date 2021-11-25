В Житомирской области мальчик вместо сладостей угостил одноклассников средством для труб

11 детей попали в больницу.

В Житомирской области мальчик вместо сладостей угостил одноклассников средством для труб
Фото: http://www.nrcu.gov.ua/

Вчера в селе Дивочки Житомирской области бытовой химией отравились ученики местной гимназии. 11 детей попали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Предварительно, около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержимым других школьников, считая, что это сладости. Через некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. Затем в учебное заведение вызвали медицинскую помощь" , – сказано в сообщении.

Врачи обследуют и оказывают помощь 11 школьникам 2010-2012 годов рождения.

Полиция призывает родителей хранить химические вещества в недоступном для детей месте и обучать их бытовой безопасности.

Как сообщалось, в начале ноября в Луцке умерла 8-летняя девочка, которая могла отравиться каштанами. Экзотическое блюдо приготовила мама.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве от падения дерева во время крестного хода погибла жена протоиереяВ Киеве от падения дерева во время крестного хода погибла жена протоиерея
Солистка KAZKA подогревает слухи о романе с партнером по Танцам со звездамиСолистка KAZKA подогревает слухи о романе с партнером по Танцам со звездами
Оля Полякова рассказала, почему ее муж-миллионер лишился бизнесаОля Полякова рассказала, почему ее муж-миллионер лишился бизнеса
Мишель Андраде рассекретила свой гонорар на шоу Орел и РешкаМишель Андраде рассекретила свой гонорар на шоу Орел и Решка
Ирина Горовая призналась, как ей работается с Потапом после разводаИрина Горовая призналась, как ей работается с Потапом после развода
Блок рекламы


Похожие новости
В Херсонской области сворачивают мобильный госпиталь для больных COVID-19В Херсонской области сворачивают мобильный госпиталь для больных COVID-19
Четверо детей и двое взрослых погибли от отравления угарным газом в Винницкой областиЧетверо детей и двое взрослых погибли от отравления угарным газом в Винницкой области
В Херсонской области СБУ накрыла банду рэкетиров, которые выбивали у фермера миллион гривенВ Херсонской области СБУ накрыла банду рэкетиров, которые выбивали у фермера миллион гривен
В Херсонской области перекрыли межрегиональный канал сбыта марихуаныВ Херсонской области перекрыли межрегиональный канал сбыта марихуаны
В Сумской области женщина нашла на улице трехметрового питонаВ Сумской области женщина нашла на улице трехметрового питона
В Одесской области женщина возвращала долг через "смотрящего" по ЧерноморскуВ Одесской области женщина возвращала долг через "смотрящего" по Черноморску
В Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводеВ Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
СБУ разоблачила в Винницкой области схему суррогатного материнства на $1 млнСБУ разоблачила в Винницкой области схему суррогатного материнства на $1 млн
Взрыв на АЗС в Харьковской области: пожар ликвидированВзрыв на АЗС в Харьковской области: пожар ликвидирован
В Киевской области задержали двух вооруженных россиян-рецидивистовВ Киевской области задержали двух вооруженных россиян-рецидивистов
Последние новости
Подгружаем последние новости