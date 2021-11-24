В Украине занятость коек с кислородом в ковид-больницах упала до сентябрьских показателей

Страна производит 436 тонн кислорода в день.

В каждом регионе Украины занятость коек с кислородом в ковид-больницах стала меньше показателей "красного уровня".

До этого такой показатель в последний раз был 30 сентября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 24 ноября.

"Мы фиксируем спад недельного количества госпитализаций больных коронавирусной болезнью в каждой области. С понедельника занятость коек с кислородом в каждом из регионов уже меньше индикаторного показателя красного уровня эпидемической опасности – 65%. До этого такой показатель в последний раз у нас был 30 сентября", – отметил он.

Ляшко добавил, что сейчас все отведенные для лечения больных коронавирусом больницы обеспечены кислородом в полном объеме.

"В настоящее время в Украине работают 26 предприятий, которые производят ориентировочный суммарный объем кислорода для больниц в размере 436 тонн в сутки. Начиная с января 2021 года по сегодняшний день медицинскими учреждениями было использовано 2 458 700 тонн жидкого и газообразного кислорода. И это позволило обеспечить лечение 496 391 пациента", – отметил он.

Согласно аналитической системе СНБО, средний процент занятых коек по стране по состоянию на 23 ноября составляет 53,1%.

Самая высокая заполненность – в Ивано-Франковской и Закарпатской областях (более 60%), наименьшая – в Луганской (42%) и Черновицкой (36,4%). В Киеве занято 57,8% коек с кислородом.

Фото: health-security.rnbo.gov.ua

Напомним, согласно прогнозу НАН Украины, осенняя волна COVID-19 в Украине прошла свой пик и будет постепенно угасать. Но наиболее вероятным ученым представляется сценарий, не предполагающий стремительного завершения волны еще до новогодних праздников.

В Минздраве также констатируют, что в Украине наблюдается ускорение спада заболеваемости ковидом на 19-20% за неделю. Также на 3-6% упала летальность.

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