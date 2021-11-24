Суд закрыл уголовное дело из-за обвала дома в Дрогобыче

Иск пострадавших о возмещении ущерба был оставлен без рассмотрения.

Суд закрыл уголовное дело из-за обвала дома в Дрогобыче
Фото: Ірина Громоцька

Дрогобычский горрайонный суд закрыл уголовное производство против двух коммунальщиков из-за обвала дома в Дрогобыче в 2019 году.

Согласно постановлению от 17 ноября, которое обнародовано в Едином реестре судебных решений, дело закрыто на основании п. 10 ч. 1 статьи 284 УПК Украины - из-за пропуска прокуратурой предельного срока направления обвинительного акта.

Также суд оставил без рассмотрения гражданский иск пострадавших в результате обвала дома о возмещении нанесенного им ущерба.

Постановление еще может быть обжаловано во Львовский апелляционный суд.

Напомним, ночью 28 августа 2019 года в доме по ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома. В результате погибли восемь человек. Причиной обрушения дома стало разрушение средней несущей стены подвала.

Было открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (преднамеренное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение выдвинули работники коммунального предприятия – 58-летнему мужчине и 61-летней женщине.

В июле 2020 года полиция сообщила о завершении досудебного расследования по делу об обвале дома.

В июле 2021 года отселен жилой дом по ул. Грушевского, 101 разрушился снова.

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