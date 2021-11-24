Солистка KAZKA подогревает слухи о романе с партнером по Танцам со звездами

Солистка KAZKA Александра Зарицкая и ее партнер по шоу "Танцы со звездами" Юрий Мешков не перестают подогревать слухи о своем романе. Несмотря на то, что они уже как две недели вылетели с проекта, их продолжают видеть вместе.

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Во время съемок очаровательный хореограф-блондин рассказал журналистам об отношениях с Александрой Зарицкой. Он признался, что они из разных миров, и чтобы получились крепкие и счастливые отношения, он должен постараться: найти работу и зарабатывать на порядок, а то и два больше, чем она. Но реально ли это?

"Я смотрю на все здраво и понимаю, что может закончиться эта история. Мы из разных миров. Я живу в маленьком городе, надо переехать в Киев, найти то дело, которое будет приносить достаточно средств и быть просто на ступень или две выше, чтобы быть вместе", — отметил ранее Юрий Мешков.

В этой жизни нет ничего нереального, и, видимо солистка KAZKA Александра Зарицкая решила помочь своему возлюбленному. На данный момент ее партнер по "Танцам со звездами" активно с ней работает – они вместе ездят на концерты, и снимаются в клипах.

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Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Напомним, солистка KAZKA Александра Зарицкая призналась, какие у нее отношения с партнером по “Танцам со звездами“ Юрием Мешковым: “Полюбила всем сердцем“.


Анастасия Березовская, Тудей

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