На Днепропетровщине полицейские создали банду, которая производила и продавала наркотики

Она действовала с октября 2020 по ноябрь 2021 года.

Бывшие правоохранители и действующие сотрудники полиции в Днепропетровской области создали банду, занимавшуюся изготовлением и сбытом наркотиков в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, бывшие работники уголовного розыска и действующие сотрудники полиции по предварительному сговору с местными жителями на территории города Павлоград и Павлоградского района Днепропетровской области создали устойчивую преступную организацию. Действовала она с октября 2020 года по ноябрь 2021 года. Члены преступной организации производили и сбывали наркотические средства в особо крупном размере", – говорится в сообщении.

В свою деятельность члены преступной организации привлекли сотрудников Павлоградского райотдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и адвоката. Они получали неправомерную выгоду за недокументирование правоохранителями незаконной деятельности.

На территории Днепропетровской и Харьковской областей правоохранители произвели 41 санкционированный обыск. Изъяты наркотические средства, денежные средства и огнестрельное оружие.

Открыто уголовное производство по фактам незаконного изготовления, приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта, а также сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 3 статьи 27 части 4 статьи 28 части 3 статьи 307, части 4 статьи 28 части 4 статьи 369, части 4 статьи 28 части 3 статьи 368 УК Украины).

Решается вопрос о сообщении членам преступной организации о подозрении и избрании меры пресечения.