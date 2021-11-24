Самый старый человек в мире скончался в возрасте 124 лет

Местная служба здравоохранения еще не установила причины смерти женщины.

Франциска Сузано
Франциска Сузано

Франциска Сузано, которая считалась старейшим человеком на Филиппинах и, вероятно, в мире, умерла в возрасте 124 лет.

Об этом сообщает CNN.

По состоянию на сентябрь этого года Книга рекордов Гиннеса все еще проверяла документы, необходимые для того, чтобы эта женщина была официально объявлена самым старым человеком из живущих в мире.

Франциска Сузано, которую ласково называли Лола Иска, родилась 11 сентября 1897 года. Сотрудник местной службы общественной информации Джейк Карлайн Гонсалес сообщил CNN, что местная служба здравоохранения еще не установила причину смерти женщины.

Напомним, в феврале самая старшая жительница Европы 116-летняя сестра Андре (урожд. Люсиль Рандоне) выздоровела после перенесенного COVID-19.

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