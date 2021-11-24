В Павлограде разоблачили полицейский наркосиндикат
Год назад местное отделение полиции расформировали из-за связи с наркоторговцами.
Государственное бюро расследований и Департамент внутренней безопасности Национальной полиции разоблачили преступную организацию, занимавшуюся распространением наркотиков в Павлограде.
Об этом сообщается на сайтах ГБР, Нацполиции и Офиса генерального прокурора.
В состав группы входили бывшие и действующие полицейские.
Одним из главных подозреваемых считается 60-летний бывший первый заместитель начальника УМВД Украины в Днепропетровской области, в свое время семь лет возглавлявший областное подразделение по борьбе с наркопреступностью.
Он консультировал предполагаемого лидера преступной группы - 32-летнего жителя Днепра, уроженца Грузии - по методам конспирации, планам правоохранителей по документированию, подсказывал точки оптовой закупки наркотиков и прекурсоров и места их изготовления.
Еще один бывший полицейский, 43-летний бывший начальник одного из подразделений Управления противодействия наркопреступности полиции Днепропетровской области, был посредником между участниками наркосиндиката и действующими полицейскими.
Среди них - старший оперуполномоченный Днепровского районного управления полиции (в прошлом занимал руководящий пост УПН полиции области) и один из сотрудников полиции Синельникова, прежде работавший в руководстве полиции Павлограда.
В общей сложности в состав наркогруппировки входило более десяти человек, мужчин и женщин в возрасте от 21 до 47 лет.
"По предварительной оценке, за неделю в районном центре со 100 тысячным населением дельцы зарабатывали около 100 тысяч гривень. Следователями установлены факты, что злоумышленники распространяли наркотики среди несовершеннолетних. Также установлены неединичные факты умышленной подсадки людей, в том числе подростков, на наркотики с принуждением заниматься распространением наркотических средств", - говорится в сообщении ГБР.
В ходе специальной операции правоохранители задержали девять подозреваемых, изъяли деньги и большое количество наркотиков, обнаружили две лаборатории по их изготовлению.
Напомним, что год назад Павлоградский отдел полиции и четыре его подразделения расформировали. По словам тогдашнего главы МВД Арсена Авакова, расследование подтвердило сотрудничество правоохранителей Павлограда с наркоторговцами и другими преступниками. Он отметил, что речь идет не только о Павлоградском участке полиции, но и о других правоохранительных органах области.