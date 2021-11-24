В Павлограде разоблачили полицейский наркосиндикат

Год назад местное отделение полиции расформировали из-за связи с наркоторговцами.

Государственное бюро расследований и Департамент внутренней безопасности Национальной полиции разоблачили преступную организацию, занимавшуюся распространением наркотиков в Павлограде.

Об этом сообщается на сайтах ГБР, Нацполиции и Офиса генерального прокурора.

В состав группы входили бывшие и действующие полицейские.

Одним из главных подозреваемых считается 60-летний бывший первый заместитель начальника УМВД Украины в Днепропетровской области, в свое время семь лет возглавлявший областное подразделение по борьбе с наркопреступностью.

Он консультировал предполагаемого лидера преступной группы - 32-летнего жителя Днепра, уроженца Грузии - по методам конспирации, планам правоохранителей по документированию, подсказывал точки оптовой закупки наркотиков и прекурсоров и места их изготовления.

Еще один бывший полицейский, 43-летний бывший начальник одного из подразделений Управления противодействия наркопреступности полиции Днепропетровской области, был посредником между участниками наркосиндиката и действующими полицейскими.

Среди них - старший оперуполномоченный Днепровского районного управления полиции (в прошлом занимал руководящий пост УПН полиции области) и один из сотрудников полиции Синельникова, прежде работавший в руководстве полиции Павлограда.

В общей сложности в состав наркогруппировки входило более десяти человек, мужчин и женщин в возрасте от 21 до 47 лет.

"По предварительной оценке, за неделю в районном центре со 100 тысячным населением дельцы зарабатывали около 100 тысяч гривень. Следователями установлены факты, что злоумышленники распространяли наркотики среди несовершеннолетних. Также установлены неединичные факты умышленной подсадки людей, в том числе подростков, на наркотики с принуждением заниматься распространением наркотических средств", - говорится в сообщении ГБР.

В ходе специальной операции правоохранители задержали девять подозреваемых, изъяли деньги и большое количество наркотиков, обнаружили две лаборатории по их изготовлению.