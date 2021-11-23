Умер дирижёр Национальной оперы, народный артист Украины Аллин Власенко

Ему было 83 года.

Умер дирижёр Национальной оперы, народный артист Украины Аллин Власенко
Фото: Ksenia Orlova

Дирижер Национальной оперы Украины, народный артист Украины Аллин Власенко скончался в возрасте 83 лет.

"Ушел в засветы один из лучших дирижеров современности - Аллин Григорьевич Власенко. Три года назад Маэстро отметил 60-летний творческий юбилей. Вечная память!" - сообщается в фейсбуке оперы.

Власенко – выпускник Харьковской консерватории и Киевской консерватории им. П. И. Чайковского. Сначала работал в Государственном симфоническом оркестре Украины, а с 1971 с небольшим перерывом был дирижером Национальной оперы Украины.

На его счету – более полусотни оперных и балетных представлений, многие из которых он возглавил как постановщик. Среди последних - "Мастер и Маргарита" на сборную музыку и "Вечера на хуторе у Диканьки" Евгения Станковича.

С 1965 г. совмещает исполнительство с педагогической работой в Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского, профессор. Под его руководством на кафедрах оперно-симфонического дирижирования и народных инструментов выросло несколько поколений одаренных музыкантов. Среди его учеников – украинские художники Виктория Жадько, Наталья Пономарчук, Владимир Сиренко, Игорь Андриевский и другие.

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