Иммигрантка из Ливии осудила львовянку за расистские оскорбления

Лычаковский районный суд постановил взыскать 40 тыс. грн с жительницы Львова за систематические оскорбления в адрес соседки-ливийки.

Как сообщает местное издание Zaxid.net.

В материалах дела отмечено, что уроженка Ливии вместе с мужем и маленьким ребенком имеют право на постоянное проживание в Украине. Муж легально работает врачом, а жена ухаживает за маленьким ребенком. Они уже несколько лет арендуют квартиру в Лычаковском районе Львова. В начале года женщина подала иск в суд, где заявила, что ее 57-летняя соседка, проживающая этажом ниже, постоянно ее оскорбляет и унижает, обращая внимание на цвет кожи.

В частности, она называла соседку "черной обезьяной", "чуркой", громко стучала в дверь ее квартиры и толкала коляску с ее ребенком. Также она якобы обзывала соседку в присутствии других детей на детской площадке у дома, после чего они начали повторять обидные слова относительно соседки-иностранки.

Ливийка оценила ущерб от действий женщины в 150 тыс. грн и заявила, что после случаев оскорбление в свою сторону посещала психолога и врачей. После оскорблений соседки женщина даже просила мужчину уехать из Украины и вернуться на родину.

Ответчик на ни одно из заседаний суда по этому делу не пришла. На одном из заседаний присутствовал ее представитель, отрицавший вину женщины. Он заявил, что семья соседки-иностранки очень шумно себя ведет: "Гласно разговаривают и стучат разными предметами, ребенок истца по квартире ездит на велосипеде, создавая дополнительный шум, кто-то прыгает". По его словам, соседи и полиция не реагировали на ее замечания.

По мнению Веры Гук, ее высказывания не носили дискриминационного характера, "поскольку выражалось ею для словесного сравнения шума, который систематически доносится из квартиры истца с громкостью шума, издаваемого обезьяной, когда прыгают по клетке". При этом представитель ответчицы заявил, что, по его мнению, высказывания "черная обезьяна" и "чурка" являются оценочными суждениями и поэтому не могут быть основанием для удовлетворения иска.

Рассматривавший это дело судья Григорий Жовнир с ним не согласился и решил удовлетворить иск пострадавшей частично и взыскал с ответчицы 40 тыс. грн моральной компенсации.

Она может подать апелляцию на это решение суда в течение 30 рабочих дней.