За сутки в Украине зафиксировали 12,7 тыс. случаев ковида, больше всего - в Киеве

В понедельник, 22 ноября, в Украине подтвердили 12 729 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 1 058 детей и 231 медработник.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера были госпитализированы 2 055 человек, преодолели болезнь 23 107 человек, 720 пациентов с коронавирусом умерли.

Больше всего случаев коронавирусной болезни 18 ноября подтвердили в Киеве (1631), на Днепропетровщине (1310), Полтавщине (1141), а также в Донецкой (929) и Запорожской (847) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 353 136 человек, выздоровели от коронавируса 2 796 597 человек, от осложнений ковида умерли 82 318 украинцев.

Вчера в правительстве констатировали, что количество смертей от COVID-19 в Украине начало уменьшаться впервые за 14 недель. Уменьшилось и число госпитализированных. Так, за прошедшую неделю были госпитализированы 24 419 человек, в то время как за несколько предыдущих недель в больницы попадали по 32 тысячи больных с ковидом или подозрением на него.