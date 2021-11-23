Александра Яремчук похвасталась фото в бикини из Пуэрто-Рико

22-летняя танцовщица Александра Яремчук стала победительницей национального конкурса "Мисс Украина". На данный момент девушка находится в Пуэрто-Рико, где должен состояться международный конкурс "Мисс мира".

Королева красоты прекрасно проводит время, разместившись в 5-звездочном отеле на берегу Карибского моря. То и дело в Инстаграм "Мисс Украина" показывает окружающие ее красоты, а также делится пикантными фото.

На днях в ее сториз появилось селфи в бикини. В кадре Александра Яремчук предстала в раздельном купальнике на одно плечо, трендовыми лентами и высокими плавками. Красавица, которая 10 лет профессионально занималась танцами может похвастаться замечательной фигурой и красивой подтянутой кожей без изъянов. В отличие от многих королев красоты украинка ничего не делала со своей внешностью, что доказывает ее архивное фото, недавно попавшее в Сеть.

Также в Инстаграм Александра Яремчук поделилась снимком с пляжа, на котором она позирует спиной к камере на фоне моря и пальм. Все внимание приковано к бесконечным стройным ногам девушки и аппетитным ягодицам.

Девушка родилась в Винницкой области, в городе Калиновка. Ее отец работал директором банка, а мама трудится в сфере связи. В ходе учебы в Киевском экономическом университете на менеджменте красавица не раз получала предложения уйти в модели, но отказывалась. По окончанию ВУЗа Александра Яремчук не работает по профессии, а ушла в моделинг.

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