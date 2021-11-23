Александра Яремчук похвасталась фото в бикини из Пуэрто-Рико

22-летняя танцовщица Александра Яремчук стала победительницей национального конкурса "Мисс Украина". На данный момент девушка находится в Пуэрто-Рико, где должен состояться международный конкурс "Мисс мира".

22-летняя “Мисс Украина“ похвасталась фото в бикини из Пуэрто-Рико

Королева красоты прекрасно проводит время, разместившись в 5-звездочном отеле на берегу Карибского моря. То и дело в Инстаграм "Мисс Украина" показывает окружающие ее красоты, а также делится пикантными фото.

На днях в ее сториз появилось селфи в бикини. В кадре Александра Яремчук предстала в раздельном купальнике на одно плечо, трендовыми лентами и высокими плавками. Красавица, которая 10 лет профессионально занималась танцами может похвастаться замечательной фигурой и красивой подтянутой кожей без изъянов. В отличие от многих королев красоты украинка ничего не делала со своей внешностью, что доказывает ее архивное фото, недавно попавшее в Сеть.

Также в Инстаграм Александра Яремчук поделилась снимком с пляжа, на котором она позирует спиной к камере на фоне моря и пальм. Все внимание приковано к бесконечным стройным ногам девушки и аппетитным ягодицам.

22-летняя “Мисс Украина“ похвасталась фото в бикини из Пуэрто-Рико

Девушка родилась в Винницкой области, в городе Калиновка. Ее отец работал директором банка, а мама трудится в сфере связи. В ходе учебы в Киевском экономическом университете на менеджменте красавица не раз получала предложения уйти в модели, но отказывалась. По окончанию ВУЗа Александра Яремчук не работает по профессии, а ушла в моделинг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ?????????? •???? ???????’???? (@yaremchuuk)

Напомним, самая красивая девушка Украины Анна Неплях повторила смелый образ Дженнифер Лопес.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Солистка KAZKA после похудения на 20 кг показала себя в купальникеСолистка KAZKA после похудения на 20 кг показала себя в купальнике
Полицейскому объявлено подозрение в убийстве патрульного в РубежномПолицейскому объявлено подозрение в убийстве патрульного в Рубежном
В Киеве от падения дерева во время крестного хода погибла жена протоиереяВ Киеве от падения дерева во время крестного хода погибла жена протоиерея
Мишель Андраде рассекретила свой гонорар на шоу Орел и РешкаМишель Андраде рассекретила свой гонорар на шоу Орел и Решка
В Киеве умер защитник экопарка "Осокорки" Максим СтравинскийВ Киеве умер защитник экопарка "Осокорки" Максим Стравинский
Блок рекламы


Похожие новости
Камалия в облегающем платье с эффектным декольте и разрезом похвасталась пышными формамиКамалия в облегающем платье с эффектным декольте и разрезом похвасталась пышными формами
Мисс Украина Александра Яремчук показала, в чем выступит на международном конкурсеМисс Украина Александра Яремчук показала, в чем выступит на международном конкурсе
Дарья Белодед в купальнике похвасталась кадрами с солнечного ДубаяДарья Белодед в купальнике похвасталась кадрами с солнечного Дубая
Холостяк: Анна Богдан в роскошном платье принцессы-невесты заинтриговала свадебным фотоХолостяк: Анна Богдан в роскошном платье принцессы-невесты заинтриговала свадебным фото
KAZKA Александра Зарицкая после похудения на 20 кг показала фигуру в боди и колготкахKAZKA Александра Зарицкая после похудения на 20 кг показала фигуру в боди и колготках
KAZKA Александра Зарицкая похвасталась эффектным преображением, сбросив 20 кгKAZKA Александра Зарицкая похвасталась эффектным преображением, сбросив 20 кг
Победителя Холостячки Александра Эллерта с дочерью не пустили в кафеПобедителя Холостячки Александра Эллерта с дочерью не пустили в кафе
Мисс Украина Александра Яремчук в подростковом возрастеМисс Украина Александра Яремчук в подростковом возрасте
Мисс Украина Александра Яремчук в купальнике - фотоМисс Украина Александра Яремчук в купальнике - фото
Адель похвасталась стройной фигурой в новом клипеАдель похвасталась стройной фигурой в новом клипе
Последние новости
Подгружаем последние новости