В Киеве 55 спасателей четыре часа тушили пожар в офисном здании на Коллекторной

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Под утро вторника, 23 ноября, в Дарницком районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Загорелось офисное здание по ул. Коллекторная, 3.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Пресс-служба ГУ ГСЧСУ в Киеве информирует, что сообщение о пожаре поступило в 4:41. На место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

"По прибытии на место было установлено, что горит мансардный этаж офисного здания. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара, а также поиску ближайших источников водоснабжения", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В 6:54 пожар был локализован на площади 1400 кв.м, а в 7.35 – ликвидирован.

В ГСЧС отмечают, что тушение пожара осложнялось тем, что перекрытия здания деревянные, и это способствовало быстрому распространению огня.

На место происшествия были привлечены 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 55 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливаться правоохранительными органами.

Напомним, вчера в высотке на проспекте Победы в Киеве загорелись электрощитовые с 5 по 15 этаж. Людей – 31-го взрослого и одного ребенка – пришлось эвакуировать. Пятеро человек застряли в лифте, их удалось освободить.

Через несколько часов возник пожар в административном здании Киевского института автоматики. Спасатели эвакуировали 14 человек. Жертв и пострадавших не было.

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