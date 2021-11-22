Во Львове взялись за вакцинацию бездомных

Пункт прививок от коронавируса для бездомных должен начать работу 26 ноября.

Во Львове взялись за вакцинацию бездомных
Фото: Макс Требухов

Пункт вакцинации для бездомных в следующую пятницу, 26 ноября, начнет работу во Львове. Он будет работать в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан по ул. Кирилловской, 3а.

"Львовский городской совет организует пункт вакцинации для бездомных, чтобы они могли привиться и защитить свою жизнь и здоровье от коронавируса", - информирует пресс-служба горсовета.

В течение недели власти вместе с активистами планируют информировать бездомных об этом пункте вакцинации. В частности, волонтеры общественных организаций будут раздавать информационные материалы в тех местах, где они традиционно кормят своих подопечных.

Напомним, с сегодняшнего дня, 22 ноября, во Львове и области возобновили очное обучение в школах.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сегодня анонсировал выход Львовской области из "красной" зоны карантина. Решение должно быть принято на этой неделе.

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