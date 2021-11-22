Число смертей от COVID-19 в Украине начало уменьшаться впервые за 14 недель

Пик осенней волны по смертности уже позади.

Число смертей от COVID-19 в Украине начало уменьшаться впервые за 14 недель
Фото: Стас Козлюк

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине продолжает улучшаться, и на прошлой неделе страна, вероятно, прошла пик смертности от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров по итогам селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"По информации Министерства здравоохранения, в Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев заболевания COVID-19 и количества госпитализированных. За прошедшую неделю было госпитализировано 24 419 человек, тогда как несколько предыдущих недель в больницы попадали по 32 тысячи человек. Кроме того, впервые за последние 14 недель количество летальных исходов уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в заявлении.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко также рассказал, что четвертую неделю подряд в Украине сохраняется высокий уровень вакцинации против COVID-19. За прошедшую неделю было сделано 1 млн 718 тысяч прививок.

Впрочем, на брифинге перед этим совещанием Ляшко подчеркнул, что в странах Европы началась новая вспышка COVID-19, поэтому не исключено, что через некоторое время заболеваемость и в Украине вернется к росту.

Напомним, что рабочая группа НАНУ по моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, сообщала, что пик осенней волны COVID-19 по количеству новых заболеваний был пройден еще в конце октября или начале ноября.

При этом пик по смертности в Академии прогнозировали на вторую декаду ноября.

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