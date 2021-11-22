В высотке на проспекте Победы в Киеве загорелись электрощитовые с 5 по 15 этаж

Жителей дома пришлось эвакуировать.

Фото: ДСНС

В одном из домов киевского ЖК "Нивки-Парк" на проспекте Победы в понедельник, 22 ноября, произошел серьезный пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В 11 часов 03 минуты в Святошинском районе по проспекту Победы, 67а в шестнадцатиэтажном жилом доме произошло возгорание электрощитовых с 5 по 15 этаж", - рассказали спасатели.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Людей пришлось эвакуировать. Пятеро человек застряли в лифте, их удалось уволить.

К тушению пожара привлечены 20 человек личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.

Фото: ГСЧС

ЖК "Нивки-Парк", расположенный неподалеку от станции метро "Нивки", состоит из 11 домов.