Камалия в облегающем платье с эффектным декольте и разрезом похвасталась пышными формами

Самая богатая певица Украины не перестает удивлять своих многочисленных поклонников. Жена пакистанского миллионера вышла в свет в эффектном облегающем черном платье, которое, к сожалению, лишь подчеркнуло недостатки ее фигуры. Вместе с супругом исполнительница побывала на показе модного дизайнера в Киеве .

"Показ Eli’s Roukos. Наш лучший друг и лучший показ 2021", — отметила в публикации Камалия.

В кадре украинская певица, сидя в первом ряду рядом с мужем и подругой, в прямом эфире показала шоу, красивых моделей и новые творения бренда Elie Roukoss.

В Инстаграм-сториз Камалия похвасталась своим нарядом в полный рост. Для выхода в свет самая богатая певица Украины выбрала стильный, элегантный наряд. Ее выбор пал на длинное черное облегающее платье с высоким разрезом до бедра и эффектным декольте. Исполнительница дополнила свой образ черными туфлями-лодочками и довольно большой сумкой с заклепками. Волосы жена пакистанского миллионера накрутила в красивые локоны, а в макияже подчеркнула губы красной помадой.

"Очень красивая", "Круто", " Камалия! Вы, как всегда, обворожительно прекрасны!", "Эталон женской красоты", "Как всегда, на высоте, спасибо за съёмку", "Шикарная", "Вы невероятно красивая! Образ просто вау", "Вы очень красивая и милая", — пишут фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial)



Напомним, Камалия похвасталась, какие процедуры для лица делает вместе со своими 8-летними близняшками.