Признак, который может первым сигнализировать об инсульте: врачи рассказали, как распознать грозный недуг

О случившемся инсульте может сигнализировать несколько признаков. Однако один из них - наиболее явный. Этот признак можно прочесть на лице человека. Нужно лишь попросить его улыбнуться.

Инсульт – грозное заболевание, которое может случиться абсолютно неожиданно. И очень многое будет зависеть от правильной диагностики, а также от скорости реагирования произошедшее. Ведь, если не начать вовремя на него реагировать, то это может привести к тяжелой инвалидизации пациента и даже к его смерти.

Врачи выделяют несколько главных симптомов инсульта

Внезапное онемение части лица, а также слабость и онемение в ноге или руке, особенно, если это происходит на одной стороне тела.

Внезапно возникшие проблемы с речью и пониманием речи другого человека.

Внезапное нарушение зрения в одном глазу или в обоих.

Внезапно возникшие затруднения с координацией движений (потеря равновесия, затруднения при ходьбе, головокружение).

Внезапно проявившаяся сильная головная боль.

Если у вас или у кого-то рядом с вами появились такие симптомы (не обязательно все, а хотя бы один-два), немедленно вызывайте скорую помощь.

Чтобы убедиться, что у человека инсульт, не обязательно быть дипломированным медиком. Достаточно провести небольшой тест с человеком, у которого вы заподозрили такую проблему.

Что нужно сделать?

Самый верный признак инсульта – нарушение симметрии лица. Если вы увидели, что у человека стал хуже открываться один глаз или опустился один из уголков рта – это уже грозный признак. Попросите его улыбнуться. Обычно у человека, которого сразил инсульт, улыбка получается "кривая", асимметричная.

Проверьте речь. Если человек испытывает затруднение при произнесении простой фразы, то значит с ним тоже случилось неладное.

Попросите человека поднять одновременно обе руки, вытянув их перед собой. Если одна рука опускается, это тоже может быть инсульт.

Если вы обнаружили у человека, который находится рядом с вами хотя бы один из этих признаков, немедленно звоните в скорую.

Напомним, медики назвали продукты, которые быстро разжижают кровь и способствуют профилактике инсульта.