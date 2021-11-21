За субботу в Украине зарегистрировали 10 635 новых случаев ковида

Выздоровело почти на 4 000 человек больше.

За 20 ноября в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 894, медработников – 99). Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

Госпитализировали за субботу 4 038 пациентов, умерли – 377, выздоровели – 14 450.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 3 332 943 человека;

- выздоровело – 2 762 950 человек;

- летальных исходов – 81 272;

- проведено ПЦР-тестирований – 15 542 112.

За вчера вакцинировались против коронавируса 152 321 человек. Одну дозу получили 49 760 человек, полностью иммунизированы – 102 561 человек.

"С начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек, из них получили одну дозу - 12 805 744 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 9 763 865 человек. Всего проведено 22 569 609 прививок", - отметили в сообщении.

В Минздраве добавили, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Напомним, в пятницу глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в Украине вторую неделю подряд снижается количество новых заболевших коронавирусом и число госпитализаций. В то же время увеличение заболеваемости в странах Европы может свидетельствовать о том, что вскоре это коснется и Украины.