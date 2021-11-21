Оля Полякова рассказала, почему ее муж-миллионер лишился бизнеса

Оля Полякова не раз за последние несколько лет говорила о том, что ей приходится обеспечивать свою семью, несмотря на то, что 16 лет назад артистка выходила замуж за очень богатого мужчину. В пятом выпуске шоу "Взрослые девочки" звезда призналась, почему ее супруг-миллионер лишился бизнеса, и чем он занимался на протяжение пяти лет, сидя дома.

В свое беседе Маша Ефросинина с Олей Поляковой обсудили очень важную общественную тему: "Если жена зарабатывает больше мужа, как это сказывается на отношениях?".

Обе звезды рассказали свои истории, когда каждой из них приходилось зарабатывать больше супругов и содержать семью.

Оля Полякова призналась, что из-за финансового кризиса в 2008 году ее муж Вадим лишился заработка. До этого супруг вкладывал в тогда еще неизвестную жену-певицу много денег, и она думала, что так будет всегда.

"Я выходила за очень богатого человека замуж. Конечно, тратила его деньги самозабвенно и очень талантливо", - делится Оля Полякова.

По словам Оли, ее муж занимался финансовыми операциями для крупного бизнеса, но когда случился кризис, то он остался без работы. Только полгода назад, как признается Полякова, супруг снова начал приносить деньги в семью. До этого какое-то время они жили на сбережения, но в основном весь дом и хозяйство тащила на себе Полякова. Артистка дает сотни концертов в год и "пашет" как лошадь, чтобы иметь все то, что она имеет, и быть независимой.

"Мой Вадик – финансист. Он проводил финансовые операции для очень крупных бизнесов и получал проценты. Это были огромные деньги, которые можно было красиво тратить. В 2008–2009 годах произошел финансовый кризис и то, чем занимался мой Вадик, взяли на себя банки. А поскольку Вадик мой не купил до этого банк, этот бизнес "хлопнулся". А другого он не построил", - рассказала артистка.

По словам Поляковой, талантливая женщина может сделать из миллиардера — миллионера, но она сделала "из миллионера просто хорошего человека".

Оля Полякова призналась, что пока она зарабатывала деньги, колесив с концертами по Украине, ее супруг Вадим занимался воспитанием их дочерей и следил за хозяйством. Но уже полгода, как ситуация изменилась, и Вадим снова - главный кормилец семьи.

Ранее сообщалось, что Оля Полякова пришла поддержать старшую дочь Машу на ее первый сольный концерт.