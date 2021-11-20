Фото: ЕРА/UPG

В субботу утром в Париже на площади около Оперы произошел масштабный пожар.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Пожар произошел в здании на бульваре Капуцинов, 17 – на третьем этаже семиэтажного здания.

"Пожар вспыхнул сегодня утром в здании, расположенном между 2-м и 9-м округами Парижа, над магазином Bennetton и Five Guys", - говорится в сообщении.

Погибших или пострадавших после пожара нет.

Фото: ЕРА/UPG

Пожарные все еще гасят пламя, чтобы не допустить его распространения.

На месте работают 100 пожарных, которые весь день будут работать над тушением пожара.

Пожарные не производили эвакуацию из здания.

Спасатели развернули ограждение, полиция просит людей избегать этого района.

Площадь закрыли вместе со станцией метро, расположенной рядом.

Причина пожара пока не установлена.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, в тайваньском портовом городе Гаосюн в результате пожара в здании коммерческого и жилищного назначения погибли 46 человек, еще 41 получили травмы.