В "красной" карантинной зоне находятся 18 областей и Киев
"Желтыми" и "оранжевыми" являются по три региона.
По состоянию на субботу, 20 ноября, в зоне "красного" уровня эпидемической опасности из-за распространения коронавируса находятся 18 областей и Киев.
Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Это области: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская.
"Желтыми" являются Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области.
А "оранжевыми" – Закарпатская, Полтавская и Харьковская.
Напомним, Кабинет министров ужесточит карантинные требования для "желтого" уровня эпидемической опасности.
Так, Минздрав работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в условиях карантинных ограничений необходимо будет иметь полный курс вакцинации - как для работников, так и для посетителей.