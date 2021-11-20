В "красной" карантинной зоне находятся 18 областей и Киев

"Желтыми" и "оранжевыми" являются по три региона.

В "красной" карантинной зоне находятся 18 областей и Киев
Фото: news.dtkt.ua

По состоянию на субботу, 20 ноября, в зоне "красного" уровня эпидемической опасности из-за распространения коронавируса находятся 18 областей и Киев.

Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Это области: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская.

"Желтыми" являются Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области.

А "оранжевыми" – Закарпатская, Полтавская и Харьковская.

Напомним, Кабинет министров ужесточит карантинные требования для "желтого" уровня эпидемической опасности.

Так, Минздрав работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в условиях карантинных ограничений необходимо будет иметь полный курс вакцинации - как для работников, так и для посетителей.

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