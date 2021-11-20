В Одессе заказали убийство предпринимателя

Мужчина за 100 тысяч гривен пытался избавиться от конкурента.

В Одессе стражи порядка предупредили заказное убийство предпринимателя, информирует областная полиция.

Мужчина, деятельность которого связана с рынком продукции водных биоресурсов, за 100 тысяч гривен пытался избавиться от конкурента.

“Для реализации преступного намерения правонарушитель обратился за помощью к так называемому криминальному авторитету, который находится в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения. Тот, используя свои связи на свободе, подобрал киллера и посредника, непосредственно занимавшегося организацией преступления. Оба неоднократно судимы за тяжкие преступления”, – говорится в сообщении.

Намерениям злоумышленников помешали работники Управления миграционной полиции Одесщины. Правоохранители установили, где, когда и как они планировали убийство бизнесмена, и предупредили его.

Как только исполнитель преступления приехал к потерпевшему на рынок, где он работал, чтобы нанести несовместимые с жизнью телесные повреждения, он был задержан.

В ходе спецоперации одновременно были задержаны и другие лица, причастные к правонарушению. В домах, в камере содержания и в принадлежащих им транспортных средствах провели санкционированные мероприятия, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, черновые записи, одежда и другие вещественные доказательства их причастности к организации убийства предпринимателя, а также оружие, граната и наркотики .

Действия злоумышленников квалифицированы как покушение на убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору, предусматривающие ч. 2 ст. 15 и о.п. 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

За совершенное им грозит лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним, в Николаеве вечером в среду, 17 ноября, был застрелен бизнесмен – 51-летний Игорь Плиндик.

Охотничье ружье, из которого вероятно стрелял убийца, нашли во дворе многоэтажки в нескольких кварталах от места преступления.