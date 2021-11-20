В Херсонской области сворачивают мобильный госпиталь для больных COVID-19

Заболеваемость в регионе резко сократилась.

В Херсонской области сворачивают мобильный госпиталь для больных COVID-19
Фото: ДСНС

Мобильный госпиталь для больных COVID-19, действовавший на территории Каховской центральной городской больницы им. Семьи Панкеевых с 29 октября, начали сворачивать.

Об этом сообщается на сайте больницы.

"Госпиталь выполнил свою задачу. Благодаря ему и медицинскому персоналу, который в том числе был привлечен из других населенных пунктов Херсонской области, нам удалось значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в Каховском районе. Невероятными усилиями было спасено много человеческих жизней", - заявил и.о. директора больницы Андрей Федотов.

Мобильный госпиталь ГСЧС состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Он позволяет усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19.

Заболеваемость COVID-19 в Херсонской области с того времени, когда там развернули мобильный госпиталь, резко сократилась. Если в конце октября там ежедневно регистрировали по 1000-1200 случаев коронавируса, то 18 ноября, например, – чуть больше 300.

Во время весенней волны наводнения мобильный госпиталь ГСЧС разместили в Богородчанах на Прикарпатье. Тогда в Ивано-Франковской области была самая плохая в Украине ситуация с коронавирусом. В апреле госпиталь переместили в Славуту в Хмельницкой области.

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