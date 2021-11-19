Число жертв COVID-19 в Украине превысило 80 тысяч

В четверг, 18 ноября, в Украине подтвердили 20 050 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 1 555 детей и 331 медработник.

За все время пандемии в Украине заболели 3 304 058 человек, оправилась от коронавируса 2 726 521 человек, от осложнений ковида умер 80 231 украинец.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера было госпитализировано 3 637 человек, преодолели болезнь 22 304 человека, 725 пациентов с коронавирусом скончались.

Больше всего случаев коронавирусной болезни 18 ноября подтвердили на Днепропетровщине (1 943), в Киеве (1 782), Запорожской (1 187), Донецкой (1 057) и Полтавской (1 050) областях.

Напомним, в понедельник в Украине подтвердили 16 тыс. случаев коронавирусной болезни и больше всего с начала пандемии смертей – 838. Во вторник заболели почти 19 тыс. человек, в среду зафиксировали более 20,5 тыс. случаев COVID-19.

В начале ноября эксперты Киевской школы бизнеса предупредили, что к концу года в Украине общее количество умерших от COVID-19 может составить 92 тысячи. По их словам, это произойдет при реализации в стране так называемого "черного" сценария развития пандемии.