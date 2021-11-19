В Париже пройдут Дни украинского кино

Во время фестиваля покажут пять новых украинских лент – документальных и игровых.

В Париже с 22 по 24 ноября пройдет фестиваль "Дни украинского кино", во время которого будут показаны 5 новых лент.

Фото: usfa.gov.ua

Сеансы будут проходить в кинотеатре Cin?ma Le Balzac, расположенном в самом центре города. Фестиваль организован ОО "Дізнайся ЮА" при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Посольства Украины во Франции и ОО "Центр развития креативных индустрий". Об этом сообщили на сайте Госкино.

Откроет фестиваль фильм Антонио Лукича "Мои мысли тихие", которую представит исполнительница главной роли Ирма Витовская.

На следующих сеансах будут транслировать кулинарный тревел-док Дмитрия Кочнева "Борщ. Секретный ингредиент". В нем зрители вместе с шеф-поваром Евгением Клопотенко будут путешествовать по Украине в поисках идеального рецепта легендарного украинского первого блюда.

Также покажут мистический триллер "Эгрегор" Станислава Капралова об американском детективе, который получил загадочное письмо и отправился в Киев, чтобы спасти дочь своего университетского профессора. Ленту будет представлять исполнительница главной роли Елена Лавренюк.

В программу фестиваля попал и документальный фильм Венсана Лефевра "Искусство возрождения" о французском уличном художнике Сете Глоуппейнтере, рисующем на Донбассе.

"Фильмом-закрытием фестиваля станет фильм Алексея Тараненко "Я работаю на кладбище". Все фильмы фестиваля будут представлять члены творческих команд, работавших над их созданием", - отметили в Госкино.

Напомним, на днях в базилике Сен-Мадлен в Париже состоялся концерт "Пиккардийской терции", организованный Посольством Украины во Франции. Концерт был посвящен 30-летию восстановления государственности Украины и 75-летию ЮНЕСКО.

Концерт слушали более тысячи человек – представителей ЮНЕСКО, дипломатического корпуса, украинской общины Франции. Кульминацией вечера стало стихийное исполнение гимна Украины, которое было слышно далеко за пределами базилики.

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