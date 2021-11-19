Львов решил возобновить очное обучение в школах с 22 ноября

Львовская комиссия по ТЭБ и ЧС решила возобновить очное обучение в школах города с понедельника, 22 ноября. 1-4 классы вышли из дистанционки еще 15 числа, а с понедельника к ним присоединятся учащиеся 5-11 классов.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Отменить дистанционку решили в связи с тем, что статистика заболеваний коронавирусом среди детей пошла на спад.

"Завершилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Важнейшим из решений является возобновление с понедельника 22 ноября очного обучения в 5-11 классах. Мы приняли такое решение после консультаций с медиками. Статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на спад. Пока рано говорить, что мы выходим из этой волны заболевания COVID-19", - написал Садовый в фейсбуке в пятницу, 19 ноября.

С понедельника, 22 ноября, по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС возобновляют очное обучение и в школах Львовской области.

Львовская область попала в "красную" зону адаптивного карантина 30 октября. Правила "красной" зоны не запрещают школам работать, если в них вакцинировано 100% персонала, более того – с 8 ноября всех невакцинированных учителей должны были бы отстранить от проведения занятий.

Несмотря на это, Львов, как и многие другие общины, решил с 1 ноября закрыть школы.

16 ноября МОН обратилось к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного образовательного процесса в школах, поскольку "социализация, живое общение, более высокая скорость и качество усвоения учебного материала возможны только при очном формате".