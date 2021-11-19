Львов решил возобновить очное обучение в школах с 22 ноября

Дистанционка в городе длилась с 1 ноября.

Львов решил возобновить очное обучение в школах с 22 ноября
Андрій Садовий
Фото: politeka.net

Львовская комиссия по ТЭБ и ЧС решила возобновить очное обучение в школах города с понедельника, 22 ноября. 1-4 классы вышли из дистанционки еще 15 числа, а с понедельника к ним присоединятся учащиеся 5-11 классов.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Отменить дистанционку решили в связи с тем, что статистика заболеваний коронавирусом среди детей пошла на спад.

"Завершилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Важнейшим из решений является возобновление с понедельника 22 ноября очного обучения в 5-11 классах. Мы приняли такое решение после консультаций с медиками. Статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на спад. Пока рано говорить, что мы выходим из этой волны заболевания COVID-19", - написал Садовый в фейсбуке в пятницу, 19 ноября.

С понедельника, 22 ноября, по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС возобновляют очное обучение и в школах Львовской области.

Львовская область попала в "красную" зону адаптивного карантина 30 октября. Правила "красной" зоны не запрещают школам работать, если в них вакцинировано 100% персонала, более того – с 8 ноября всех невакцинированных учителей должны были бы отстранить от проведения занятий.

Несмотря на это, Львов, как и многие другие общины, решил с 1 ноября закрыть школы.

16 ноября МОН обратилось к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного образовательного процесса в школах, поскольку "социализация, живое общение, более высокая скорость и качество усвоения учебного материала возможны только при очном формате".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Солистка KAZKA прокомментировала слухи о романе с партнером по шоу Танцы со звездамиСолистка KAZKA прокомментировала слухи о романе с партнером по шоу Танцы со звездами
Суд полностью прекратил попечительство отца Бритни Спирс над певицейСуд полностью прекратил попечительство отца Бритни Спирс над певицей
Из-за осложнений от коронавируса умер ректор Тернопольского национального технического университетаИз-за осложнений от коронавируса умер ректор Тернопольского национального технического университета
DZIDZIO и Ольга Цибульская: SLAVIA рассказала о бывшем мужеDZIDZIO и Ольга Цибульская: SLAVIA рассказала о бывшем муже
Полицейскому объявлено подозрение в убийстве патрульного в РубежномПолицейскому объявлено подозрение в убийстве патрульного в Рубежном
Блок рекламы


Похожие новости
Киев решил возобновить очное обучение в школах с 22 ноябряКиев решил возобновить очное обучение в школах с 22 ноября
В Киеве, Львове и Ровно разоблачили сети COVID-аферистовВ Киеве, Львове и Ровно разоблачили сети COVID-аферистов
Во Львове эвакуировали отдел полиции из-за сообщения о заминированииВо Львове эвакуировали отдел полиции из-за сообщения о заминировании
Локдаун в Киеве и во Львове: как будут работать школыЛокдаун в Киеве и во Львове: как будут работать школы
Суд заключил в тюрьму на два года львовянина, который укусил полицейскогоСуд заключил в тюрьму на два года львовянина, который укусил полицейского
Пропавшего заместителя директора Львовского исторического музея нашли мертвымПропавшего заместителя директора Львовского исторического музея нашли мертвым
Киев пока не будет отменять дистанционку в школахКиев пока не будет отменять дистанционку в школах
Число смертей от пневмонии во Львове с 2019-го выросло в 289 разЧисло смертей от пневмонии во Львове с 2019-го выросло в 289 раз
Люди с противопоказаниями к прививке против ковида смогут получить справку с 8 ноября, - ЛяшкоЛюди с противопоказаниями к прививке против ковида смогут получить справку с 8 ноября, - Ляшко
Университеты пяти областей перешли на дистанционное обучениеУниверситеты пяти областей перешли на дистанционное обучение
Последние новости
Подгружаем последние новости