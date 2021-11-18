Украинцы, застрявшие в Турции из-за вероятного самоубийства одного из туристов, возвращаются на Родину

Они прилетают сегодня двумя группами в Запорожье и Киев.

Украинские туристы, которые не могли покинуть территорию Турции в результате смерти одного из членов группы, сегодня возвращаются на Родину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Группа украинских туристов, которые до этого не могли покинуть территорию Турции в результате смерти одного из членов группы 17 октября на территории провинции Мугла в Турции, сегодня вернутся на родину", – сказал Кулеба на сегодняшнем брифинге.

Глава МИД отметил, что по результатам работы, проведенной дипломатическими учреждениями Украины в Турции с компетентными органами, в частности с прокуратурой города Фетхие и турецкой судмедэкспертизой, удалось ускорить досудебное расследование дела и обеспечить скорый и безопасный возврат граждан в Украину.

"Граждане возвращаются сегодня двумя группами в Запорожье и Киев . Консульские должностные лица Украины в Турции продолжат контролировать уголовное дело по поводу смерти нашего гражданина", - отметил Кулеба.

Напомним, группа граждан Украины в середине октября прилетела в Анталию и отправилась в поход по Ликийской тропе, но вынуждена была до сих пор оставаться в Турции из-за расследования, осуществляемого в связи с гибелью одного из участников группы. До завершения всех следственных действий, в частности, экспертизы предмета, нанесенного ранением, суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию Турцию.