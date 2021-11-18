Голливудский актер Шон Пенн посетил зону ООС

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Американский актер и режиссер, обладатель двух "Оскаров" Шон Пенн во время первого визита в Украину посетил район проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр ООС, в сотрудничестве с украинской продюсерской группой Шон Пенн планирует снять документальный фильм об Украине.

"Увидеть своими глазами последствия роSSийской агрессии Шон Пенн смог, посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Голливудский режиссер пообщался с украинскими военнослужащими.

"Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих - женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных Сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения", - отмечают в пресс-центре ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook .com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: f acebook.com/pressjfo.news

Как сообщалось, 16 ноября Шон Пенн посетил Аллею Героев Небесной Сотни в Киеве . По просьбе гендиректора Национального музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло он трижды ударил в Колокол Достоинства.

Днем ранее он записал интервью с основателем сети ресторанов "Pizza Veterano" Леонидом Остальцевым.

Шон Джастин Пенн – американский актер и кинорежиссер. Лауреат премий "Оскар" 2004 за роль в фильме "Таинственная река" и 2009 за роль в фильме "Харви Милк". Последние двадцать лет, кроме работы в кино, он занимается волонтёрской деятельностью и снимает документалку в бедных странах, берет интервью у знаковых людей.

Среди наиболее резонансных – разговор с известным наркобароном Хоакином Гусманом Лоэром, более известным как Эль Чапо. Этот мексиканец назывался самым опасным преступником мира, а журнал Forbes ставил его на двадцать второе место в рейтинге самых влиятельных. Вскоре после встречи с Шоном Пенном Эль Чапо арестовали.